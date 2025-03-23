Times: Американские наемники в ВСУ выступают за прекращение огня

Американские наемники, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня. Об этом сообщает The Times.

«Все американцы стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — говорится в материале. При этом отмечается, что приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа стал для американских наемников ударом. Также они пожаловались на огромные потери.

20 марта Вооруженные силы России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву из Анаполиса, штат Гояс.

В феврале российские военные в ходе боя под Великой Новоселкой на юге Донецкой народной республики уничтожили группу иностранных наемников, использовавших символику ООН.