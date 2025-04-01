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12:34, 1 апреля 2025Забота о себе

Врач поделилась действенным способом стать продуктивнее всего за минуту

Терапевт Холлмарк: Бороться с прокрастинацией помогут мелкие дела по дому
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prasit photo / Getty Images

Мелкие дела по дому помогут в борьбе с прокрастинацией, считает терапевт Микела Холлмарк. В беседе с Daily Mail она поделилась действенным способом стать продуктивнее всего за минуту.

По словам Холлмарк, «правило одной минуты» — отличный способ повысить продуктивность для тех, кто все время откладывает дела. Оно заключается в том, что, если выполнение задачи занимает менее минуты — например, протереть столешницу, бросить свитер в корзину для белья или заправить постель — необходимо сделать это немедленно. «Это формирует привычку, которая уменьшает беспорядок», — объясняет она.

Привычки, говорит врач, трудно сформировать и изменить, и тем, кто привык просто откладывать дела на потом, установленное для себя правило, связанное с временными рамками, может действительно помочь выбраться из колеи прокрастинации. «Есть некое чувство срочности, которое приходит с пониманием того, что, если это займет минуту или меньше, мне нужно это сделать», — объясняет она.

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Сосредоточенность на небольшой задаче, добавляет терапевт, может казаться менее подавляющей, чем необходимость решать несколько задач одновременно. Это правило может быть полезным для людей с СДВГ и депрессией. «Это также позволяет вам быстро вычеркивать дела из списка дел, что освобождает место для более крупных задач — от общения с детьми до работы над личным проектом», — считает Холлмарк. При этом «крупные задачи» могут варьироваться от общения с детьми до работы над личным проектом, который вы откладывали.

Важно помнить, подчеркивает специалист, что нельзя слишком увлекаться «одноминутными» задачами и использовать их, чтобы не делать важные дела.

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