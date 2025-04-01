ВС России нанесли удар фугасной авиабомбой по заводу в Херсоне

ВС РФ нанесли удар с помощью ФАБ-500 по Херсонскому судостроительному заводу

Российские войска нанесли удар фугасной авиабомбой (ФАБ-500) по Херсонскому судостроительному заводу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Как следует из публикации, на заводе в подконтрольном Киеву Херсоне хранилась западная техника, а также находился склад беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в результате удара также уничтожено скопление украинских военных и поражен пункт управления дронами.

Ранее стало известно об ударе российских войск по месту сборки дронов ВСУ в Черниговской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате атаки было уничтожено техническое оборудование и складские помещения предприятия в Новгороде-Северском.