ВС России нанесли удар по ангарам с техникой ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по ангарам с техникой ВСУ в Гуляйполе

Российские войска нанесли артиллерийский удар по ангарам с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе на занятой Киевом территории Запорожской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Артиллерия работала по городу Гуляйполе (....) по ангарам с техникой на юго-восточной окраине», — заявил подпольщик.

Он добавил, что Вооруженные силы России также поразили позиции ВСУ в одной из лесопосадок на окраине населенного пункта.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали плацдарм у Купянска. Он также подчеркнул, что плацдарм может быть расширен еще больше.