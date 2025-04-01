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11:44, 1 апреля 2025Наука и техника

ВСУ получат копию американского гранатомета

ВСУ получат копию американского гранатомета Mk-19 местного производства
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Mk-19

Mk-19. Фото: Petty Officer 1st Class Jonathan Carmichael

Киев допустил к использованию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) автоматический гранатомет AGL-53 местного производства, который является копией американского Mk-19. Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram.

«Минобороны кодифицировало автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 миллиметров отечественного производства. Его можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте», — говорится в сообщении.

Также гранатомет получил треногу для использования AGL-53 в качестве пехотного оружия. Отмечается, что гранатомет использует стандартные для вооруженных сил стран НАТО боеприпасы калибра 40 на 53 миллиметра.

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Судя по опубликованным снимкам, AGL-53 — это копия гранатомета Mk-19, который приняли на вооружение армии США в 1968 году. Максимальная скорострельность изделия, которое весит 35,3 килограмма без станка, составляет 390 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы — 2,2 километра.

В марте стало известно, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили редкую боевую машину пехоты БМП-1ЛБ ВСУ в Курской области. Машина на шасси советского МТ-ЛБу получила боевой модуль с пушкой и гранатометом.

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