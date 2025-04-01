Назван возможный срок проведения выборов на Украине

Политолог Журавлев допустил выборы на Украине летом 2025 года

Проведение выборов на Украине в мае 2025 года крайне маловероятно, более реалистичным кажется сценарий летних выборов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Возможно, Украину действительно заставят провести выборы. Но вопрос как, на какой территории?» — сказал Журавлев.

Несмотря на все сложности, политолог подчеркнул, что выборы на Украине необходимы, потому что только они обеспечат возможность подписания финальных мирных договоренностей. Для этого, по его словам, необходим легитимный глава государства.

«Но сам выборный процесс требует много времени на подготовку. Это и агитация, проведение пропагандистских мероприятий, сама избирательная кампания. Маловероятно, что все это успеют сделать к маю. К лету — может быть, но это зависит от готовности Украины к компромиссам. Дальше — организационные вопросы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинский политик и блогер Анатолий Шарий заявил, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. По его словам, президент республики Владимир Зеленский должен будет уйти с поста и передать власть в стране спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.