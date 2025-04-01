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04:30, 1 апреля 2025Наука и техника

Выявлено опасное влияние микрогравитации на организм

PLOS ONE: В условиях невесомости кости мышей стали разрушаться изнутри
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Friso Gentsch / dpa / Globallookpress.com

NASA провела самое длительное на сегодняшний день исследование влияния микрогравитации на костную ткань с участием лабораторных мышей. Всего за 37 дней в условиях невесомости кости грызунов начали разрушаться изнутри, особенно в зонах, которые на Земле несут основную нагрузку. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Ученые сравнили скелеты мышей с МКС и скелеты мышей, которые не покидали планету, но прошли через те же процедуры подготовки. Результаты показали: у космических мышей наиболее выраженные потери плотности наблюдались в бедренных костях, особенно в участках у тазобедренного и коленного суставов. При этом позвоночник — структура, не несущая основную нагрузку у четырехлапых животных — сохранился почти без изменений.

Авторы исследования из NASA и Blue Marble Space Institute считают, что причина разрушения кроется не в радиации или других системных факторах, а в отсутствии механической нагрузки. Подтверждением служит и то, что у мышей с ограниченной подвижностью на Земле наблюдалось схожее, но менее выраженное снижение костной массы.

Особенно тревожным оказался эффект у молодых особей, чьи кости должны были еще расти. В условиях микрогравитации у них началась преждевременная оссификация — хрящевые ткани слишком рано превращались в костные, что потенциально может замедлить рост и нарушить развитие скелета.

Этот феномен объясняет, почему у астронавтов за 4–6 месяцев на орбите может исчезнуть до 10 процентов костной массы — и зачастую без возможности полного восстановления после возвращения на Землю.

Ученые предполагают, что единственным выходом может быть имитация нагрузки — специальные тренажеры, в том числе беговые дорожки с жесткой фиксацией или устройства, имитирующие подъем тяжестей.

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