Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 1 апреля 2025МирЭксклюзив

В ЕС заговорили о строительстве «физических барьеров» для защиты внешних границ

В ЕП подняли вопрос о строительстве заграждений для защиты внешних границ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Член Европейского парламента (ЕП) от Германии Мэри Хан запросила у Еврокомиссии (ЕК) данные о финансировании строительства «физических барьеров» на внешних границах ЕС. Об этом говорится в ее обращении к ЕК, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Она сослалась на ранее данный сделанное еврокомиссаром по миграции Магнусом Бруннером допущение о том, что «государства-члены юридически могут запрашивать финансирование из средств ЕС для строительства физических барьеров с целью защиты внешних границ Союза».

В связи с этим евродепутат задала Еврокомиссии ряд вопросов.

«Подавали ли какие-либо государства-члены заявки на финансирование из средств ЕС для строительства физических барьеров с целью защиты внешних границ? Если да, то какой объем финансирования был запрошен и какие именно государства-члены подали такие запросы? Были ли удовлетворены эти запросы на финансирование?» — поинтересовалась она.

Ранее британский журнал The Economist допустил, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда. Издание обратило внимание, что лишь 43 процента беженцев по всему миру планируют вернуться на родину, в то время как двумя годами ранее их было 74 процента.

Кроме того, как утверждается в статье, прекращение военного положения может привести к тому, что еще больше украинцев, особенно мужчин военного возраста, которым в настоящее время запрещен выезд, покинут государство. Так как это станет катастрофой для рынка труда Украины, Киев будет медлить с ослаблением ограничений.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил уверенность в заключении сделки по Украине

    Москвичам дали совет насчет смены зимней резины

    В ЕС заговорили о строительстве «физических барьеров» для защиты внешних границ

    Россиянка описала еду в Египте фразой «считают пиццей любую лепешку»

    Пленный боец ВСУ описал свое спасение в Курской области словами «просто чудо»

    ЕС призвал Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине

    Житель Курской области рассказал о запрете ВСУ хоронить людей на кладбищах

    Эксперт прокомментировал украинские удары по энергообъектам России

    Назван возможный срок проведения выборов на Украине

    Тигр растерзал собиравшую хворост женщину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше