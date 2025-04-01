Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 1 апреля 2025Мир

Захарова рассказала об обязанности российских дипломатов

Захарова напомнила Молдавии об обязанности дипломатов из РФ помогать россиянам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Оказание помощи гражданам РФ является прямой обязанностью российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала попытки Кишинева раскрутить видеозаписи вокруг российской миссии, а также «привязаться к российскому послу за якобы вмешательство во внутренние дела Молдавии».

«Что хотелось бы напомнить всем: оказание помощи российским гражданам — это прямая обязанность российских дипломатов. Так было, есть и будет», — подчеркнула она.

Ранее посол России Олег Озеров заявил, что Кишиневу следует вернуть отношения с Москвой в нормальное русло.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    В США допустили введение Трампом жестких санкций против перевозчиков российской нефти

    В США допустили неудобное положение Москвы при заключении сделок по Украине

    Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета

    Военный эксперт допустил вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине

    Раскрыты следующие возможные цели российских военных

    На Западе обвинили Украину в нарушении договоренностей с Россией первой

    Лавров и глава китайского МИД обсудили украинский кризис

    Бывший депутат Рады объяснил поведение Зеленского наркозависимостью

    В Финляндии допустили обсуждение открытия границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше