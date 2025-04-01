Захарова рассказала об обязанности российских дипломатов

Захарова напомнила Молдавии об обязанности дипломатов из РФ помогать россиянам

Оказание помощи гражданам РФ является прямой обязанностью российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала попытки Кишинева раскрутить видеозаписи вокруг российской миссии, а также «привязаться к российскому послу за якобы вмешательство во внутренние дела Молдавии».

«Что хотелось бы напомнить всем: оказание помощи российским гражданам — это прямая обязанность российских дипломатов. Так было, есть и будет», — подчеркнула она.

Ранее посол России Олег Озеров заявил, что Кишиневу следует вернуть отношения с Москвой в нормальное русло.