Занимавшийся в Донецке вымогательством под видом сотрудника ФСБ извинился на видео

ФСБ показала видео с извинением вымогателя из ДНР, действовавшего под видом ФСБ

Начало событий в новости Два лжесотрудника ФСБ в Донецке попались настоящим

Задержанные в Донецке вымогатели, действовавшие под видом сотрудников российской спецслужбы, извинились перед обманутыми ими людьми. Оперативное видео ФСБ с задержанием и признанием мошенников опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны силовики, которые окружают автомобиль и вытаскивают из него мужчин. Один из них кричит, а затем говорит, что представлялся заместителем начальника 3-го контртеррористического отделения ФСБ. Он извинился перед ребятами за обман.

Ранее 1 апреля сообщалось о задержании оперативниками управления ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве. Они требовали деньги у граждан под угрозой физического насилия.

