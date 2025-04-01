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10:25, 1 апреля 2025Силовые структуры

Занимавшийся в Донецке вымогательством под видом сотрудника ФСБ извинился на видео

ФСБ показала видео с извинением вымогателя из ДНР, действовавшего под видом ФСБ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Два лжесотрудника ФСБ в Донецке попались настоящим

Задержанные в Донецке вымогатели, действовавшие под видом сотрудников российской спецслужбы, извинились перед обманутыми ими людьми. Оперативное видео ФСБ с задержанием и признанием мошенников опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны силовики, которые окружают автомобиль и вытаскивают из него мужчин. Один из них кричит, а затем говорит, что представлялся заместителем начальника 3-го контртеррористического отделения ФСБ. Он извинился перед ребятами за обман.

Ранее 1 апреля сообщалось о задержании оперативниками управления ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве. Они требовали деньги у граждан под угрозой физического насилия.

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