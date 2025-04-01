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07:57, 1 апреля 2025Силовые структуры

Два лжесотрудника ФСБ в Донецке попались настоящим

УФСБ РФ по ДНР: В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ за вымогательство
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) задержало двух лжесотрудников ФСБ, которые подозреваются в вымогательстве. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

«Задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства», — уточнили в ФСБ региона. Там добавили, что все материалы дела отправлены в Главное следственное управление МВД по ДНР, чтобы принять процессуальное решение. Мошенники в настоящее время дают показания.

Ранее в Ставропольском крае полиция задержала двух братьев с 60 поддельными паспортами Абхазии. Документы использовались для получения банковских карт в различных финансовых учреждениях региона, затем эти карты применялись в различных схемах.

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