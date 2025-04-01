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07:31, 1 апреля 2025Силовые структуры

Два российских афериста с десятками поддельных паспортов попались полиции

На Ставрополье задержали аферистов с 60 поддельными паспортами Абхазии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ставропольском крае полиция задержала двух братьев, подозреваемых в незаконном обороте денежных средств и различных аферах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Братья-аферисты использовали поддельные документы для получения банковских карт в различных финансовых учреждениях региона, затем эти карты они использовали в различных схемах. При очередной попытке оформить карту в банке Георгиевска аферистов задержали. При обыске у них нашли 60 поддельных абхазских паспортов, 30 банковских и сим-карт.

В отношении братьев возбуждено восемь уголовных дел, обоих заключили под стражу и отправили в СИЗО.

Ранее МВД России предупредило, что мошенники начали активно предлагать помощь в чатах тем, кто пострадал от действий хакеров и аферистов.

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