Мошенники начали предлагать помощь пострадавшим от аферистов

В МВД предупредили о предлагающих помощь пострадавшим от аферистов мошенниках

МВД России предупредило, что мошенники начали активно предлагать помощь в чатах тем, кто пострадал от действий хакеров и аферистов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники используют две тактики в чатах, где граждане делятся своими историями о контактах с мошенниками.

Первая из них — предложения от имени юридических организаций, которые обещают вернуть средства. Вторая схема заключается в намерении аферистов «по знакомству» пообщаться с теми, кто обманул гражданина, и вернуть средства за небольшой процент.