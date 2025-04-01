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00:25, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Мошенники начали предлагать помощь пострадавшим от аферистов

В МВД предупредили о предлагающих помощь пострадавшим от аферистов мошенниках
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

МВД России предупредило, что мошенники начали активно предлагать помощь в чатах тем, кто пострадал от действий хакеров и аферистов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники используют две тактики в чатах, где граждане делятся своими историями о контактах с мошенниками.

Первая из них — предложения от имени юридических организаций, которые обещают вернуть средства. Вторая схема заключается в намерении аферистов «по знакомству» пообщаться с теми, кто обманул гражданина, и вернуть средства за небольшой процент.

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