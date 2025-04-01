Женщина вернулась домой и обнаружила на диване стонущего от боли незнакомца в крови

В США женщина нашла на своем диване раненого незнакомца, который стонал от боли

В штате Вирджиния, США, женщина вернулась домой и нашла незнакомца в крови, лежащего на ее диване. Об этом сообщает FOX 5.

Инцидент произошел 27 марта 2025 года около десяти часов вечера возле города Линден. Американка вернулась домой, открыла дверь и услышала, что внутри кто-то плачет. Она заглянула в комнату и обнаружила, что на диване, укрывшись пледом, лежит стонущий мужчина. Женщина заметила кровь и догадалась, что незнакомец ранен и плачет от боли. Она также заметила, что дверь в гараж открыта. Испугавшись, она вернулась к машине и позвонила в полицию.

«Я его никогда не видела. Я просто услышала, как мужчина плачет… Я не включала свет, но поняла, что кто-то лежит на диване, и, похоже, укрылся пледом», — рассказала она. На место прибыли парамедики и полиция. Мужчина действительно оказался серьезно ранен, хотя природа его травм не уточняется. Ему оказали первую помощь и госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Личность мужчины пока не раскрыта. Неизаестно, зачем он проник в чужой дом вместо того, чтобы обратиться в больницу, и был ли он жертвой преступления.

Ранее сообщалось, что в США няня попыталась доказать ребенку, что под кроватью нет монстров, и нашла там незнакомого мужчину. Он сбежал, но позднее его задержали полицейские.