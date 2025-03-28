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11:29, 28 марта 2025Из жизни

Няня заглянула под кровать в поисках монстров по просьбе ребенка и нашла там незнакомца

В США няня заглянула под кровать после жалоб на монстра и нашла там незнакомца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cole Ciarlello / Unsplash

В США няня попыталась доказать ребенку, что под кроватью нет монстров, и нашла там незнакомого мужчину. Об этом пишет CBS News.

Инцидент произошел в Канзасе. Родители оставили няню с ребенком на ночь. Когда пришло время ложиться спать, мальчик начал говорить, что под его кроватью в детской прячутся монстры. Поскольку жалобы не прекращались, женщина заглянула под кровать, надеясь таким образом успокоить ребенка. Однако там она обнаружила незнакомца.

Поняв, что его разоблачили, мужчина резко вылез из-под кровати, сбив с ног женщину и ребенка. После короткой стычки он покинул место преступления. Няня вызвала полицию, правоохранители прибыли к дому около одиннадцати часов вечера.

На следующий день полицейские заметили подозреваемого в окрестностях дома пострадавших. Он попытался скрыться, но после непродолжительной погони полицейские поймали его. Это оказался 27-летний мужчина по имени Мартин Вильялобос-младший. Его арестовали, а также предъявили несколько обвинений, включая похищение при отягчающих обстоятельствах и угрозу жизни ребенка. Как стало известно, Вильялобос когда-то жил в доме, где произошел инцидент.

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