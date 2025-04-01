ТАСС: ВСУ запрещали хоронить мирных жителей на кладбищах в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали жителям Курской области хоронить людей на кладбищах, ссылаясь на то, что те якобы заминированы. Об этом рассказал местный житель в беседе с ТАСС.

«ВСУ запрещали нам хоронить жителей на кладбищах, потому что заминированы. Поэтому чаще всего хоронили на огородах», — рассказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что местные жители собирали в сгоревших домах останки жильцов и хоронили их.

31 марта военкор Семен Пегов рассказал об обстановке еще в одном приграничном регионе — в Курской области. Он рассказал, что под контролем ВСУ остаются всего три населенных пункта — Гуево, Горналь и Олешня. «Сейчас мы их берем в оперативное окружение», — пояснил журналист.