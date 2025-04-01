Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:39, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Зрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика на шоу талантов

The Mirror: Телезрителей покорило выступление безрукого барабанщика на телешоу
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: ITV

Телезрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика по имени Корнел Хриска-Мунн во время прослушиваний на британском шоу талантов Britain's Got Talent. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что выступление барабанщика покорило как зрителей, так и членов жюри. Главный судья и известный продюсер Саймон Коуэлл назвал выступление Хриски-Мунна вдохновляющим и отметил, что его сын, который только начал учиться игре на барабанах, обязательно будет его пересматривать.

«Как приятно видеть людей с ограниченными возможностями здоровья, которые преодолевают трудности таким образом. Невероятный барабанщик», «Я буквально не нахожу слов при просмотре того, как этот мужчина играет на барабанах без использования рук», «Видите, вот это талант!», «Очень впечатляюще», «Эпичный барабанщик, отличная работа!» — написали телезрители в комментариях к ролику в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что звезда британского шоу талантов Britain's Got Talent певица Конни Талбот столкнулась с пугающим преследователем. По словам певицы, сталкер из Германии постоянно писал ей сообщения в социальной сети и считал, что они находятся в отношениях, а затем приехал к ней лично.

Корнел Хриска-Мунн родился с тяжелой инвалидностью в Румынии. В 1,5 года его усыновили приемные родители из Великобритании.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский уголь перестал продаваться

    Глава евродипломатии оценила идею создания единой армии ЕС

    Популярные iPhone захотели признать устаревшими

    Ваенга отказалась выступать без вооруженной охраны

    ВСУ бросили сотни тел сослуживцев в Курской области

    Суд Южной Кореи решит судьбу президента Юн Сок Еля

    Стало известно о судьбе оказавшегося в оккупации в Курской области бывшего военного

    Раскрыты способы вернуть мотивацию

    Стало известно об отраженной контратаке ВСУ в Сумской области

    Скелет обнаружили возле российского детсада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше