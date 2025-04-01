Зрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика на шоу талантов

The Mirror: Телезрителей покорило выступление безрукого барабанщика на телешоу

Телезрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика по имени Корнел Хриска-Мунн во время прослушиваний на британском шоу талантов Britain's Got Talent. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что выступление барабанщика покорило как зрителей, так и членов жюри. Главный судья и известный продюсер Саймон Коуэлл назвал выступление Хриски-Мунна вдохновляющим и отметил, что его сын, который только начал учиться игре на барабанах, обязательно будет его пересматривать.

«Как приятно видеть людей с ограниченными возможностями здоровья, которые преодолевают трудности таким образом. Невероятный барабанщик», «Я буквально не нахожу слов при просмотре того, как этот мужчина играет на барабанах без использования рук», «Видите, вот это талант!», «Очень впечатляюще», «Эпичный барабанщик, отличная работа!» — написали телезрители в комментариях к ролику в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что звезда британского шоу талантов Britain's Got Talent певица Конни Талбот столкнулась с пугающим преследователем. По словам певицы, сталкер из Германии постоянно писал ей сообщения в социальной сети и считал, что они находятся в отношениях, а затем приехал к ней лично.

Корнел Хриска-Мунн родился с тяжелой инвалидностью в Румынии. В 1,5 года его усыновили приемные родители из Великобритании.