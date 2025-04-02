50-летняя Ева Лонгория снялась без штанов для журнала

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась без штанов для журнала Madame Figaro. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

50-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» позировала перед камерой в белом оверсайз-пиджаке с глубоким декольте.

При этом она отказалась от бюстгальтера, а также продемонстрировала обнаженные ноги. Стилисты уложили распущенные волосы Лонгории, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте Ева Лонгория разместила фото в купальнике. Актриса разместила кадр, на котором предстала, лежа на шезлонге в леопардовом бикини.