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11:18, 2 апреля 2025Ценности

50-летняя Ева Лонгория снялась без штанов для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: Madame Figaro

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась без штанов для журнала Madame Figaro. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

50-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» позировала перед камерой в белом оверсайз-пиджаке с глубоким декольте.

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При этом она отказалась от бюстгальтера, а также продемонстрировала обнаженные ноги. Стилисты уложили распущенные волосы Лонгории, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте Ева Лонгория разместила фото в купальнике. Актриса разместила кадр, на котором предстала, лежа на шезлонге в леопардовом бикини.

ЖЗЛ
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