Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией

Алиев заявил о двух условиях для подписания мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о двух условиях для подписания мирного договора с Армений. Об этом он сказал во время пресс-конференции после переговоров с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает агентство APA.

По словам Алиева, мирный договор между Азербайджаном и Арменией полностью согласован и состоит из 17 пунктов. Однако у Баку есть два условия для подписания документа.

«Во-первых, необходимо упразднить Минскую группу ОБСЕ [по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе] (...) Второй вопрос связан с Конституцией Армении», — заявил Алиев об условиях Баку. Президент Азербайджана добавил, что в основном законе Армении есть пункт о претензиях на территорию Азербайджана и его нужно убрать для подписания документа.

Ранее политолог предрек два места подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. «Мои кандидаты — Москва и Тбилиси. Грузинская столица является более предпочтительным вариантом для Армении и Азербайджана», — поделился своим мнением он.