Алла Пугачева записала две песни о войне

Исполнительница Алла Пугачева выпустила песни «Мама» и «Поцелуй войны»

Советская и российская эстрадная исполнительница записала две новые песни — «Мама» и «Поцелуй войны». Соответствующая информация появилась в группе «Алла Пугачева | Видеоархив» во «ВКонтакте».

Музыку к обеим композициям написал Андрей Мисин, автором слов «Мамы» стала сама артистка, над текстом второй песни работал Андрей Ордынец. «Как я могла отпустить тебя, сын. Как могла. В этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали. Сердце вдруг стало невмочь. А ты снишься, снишься мне. Каждую ночь», — поется в первой песне.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал песню Аллы Пугачевой о Великой Отечественной войне.