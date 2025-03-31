В Госдуме прокомментировали песню Пугачевой о войне

Депутат Журавлев: Песня Пугачевой может быть попыткой вернуть заработки в РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал новую песню советской и российской эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой о Великой Отечественной войне. Его слова приводит Life.ru.

Депутат подчеркнул, что ему сложно сказать, какие цели исполнительница преследует сейчас. «Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но все ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения», — сказал он.

Журавлев также предположил, что все это может быть попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию. Парламентарий добавил, что не следует торопиться с выводами об искренности Пугачевой, и «не ожидать быстрого возвращения уважения со стороны россиян».

Ранее стало известно, что Алла Пугачева записала песню о войне. Аудиозапись попала в сеть до официального релиза. На данный момент композиция удалена из сообщества.