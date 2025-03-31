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10:31, 31 марта 2025Культура

В Госдуме прокомментировали песню Пугачевой о войне

Депутат Журавлев: Песня Пугачевой может быть попыткой вернуть заработки в РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал новую песню советской и российской эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой о Великой Отечественной войне. Его слова приводит Life.ru.

Депутат подчеркнул, что ему сложно сказать, какие цели исполнительница преследует сейчас. «Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но все ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения», — сказал он.

Журавлев также предположил, что все это может быть попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию. Парламентарий добавил, что не следует торопиться с выводами об искренности Пугачевой, и «не ожидать быстрого возвращения уважения со стороны россиян».

Ранее стало известно, что Алла Пугачева записала песню о войне. Аудиозапись попала в сеть до официального релиза. На данный момент композиция удалена из сообщества.

Вот это да!
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