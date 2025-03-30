Алла Пугачева записала песню о войне

Исполнительница Алла Пугачева записала песню о Великой Отечественной войне

Советская и российская эстрадная исполнительница записала песню о Великой Отечественной войне. Соответствующая информация появилась в группе «Алла Пугачева | Видеоархив» во «ВКонтакте».

Отмечается, что данная аудиозапись попала в сеть до официального релиза. На данный момент композиция удалена из сообщества. «Песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами», — говорится в указанном сообщении.

В свою очередь, успевшие послушать трек поклонники поделились впечатлением в комментариях. «Душа вся в слезах — такая боль. Все Алла Борисовна исполнила своим сердцем, своим талантом — все до капли. Все выразила в безмерной глубине — за всех матерей и всех сыновей», «Слезы сами льются из глаз. Настолько песня цепляет душу и сердце», «Алла Борисовна неповторимая, никто ее не перепоет никогда», — заявили юзеры.

Ранее в марте сообщалось, что российский телевизионный канал «Дом кино» стер лицо Аллы Пугачевой из фильма «Ледокол».