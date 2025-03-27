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16:15, 27 марта 2025Культура

Российский канал стер лицо Пугачевой из фильма

Телеканал «Дом кино» стер лицо певицы Аллы Пугачевой в фильме «Ледокол»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российский телевизионный канал «Дом кино» стер лицо эстрадной певицы Аллы Пугачевой из фильма «Ледокол». На это обратило внимание издание The Voice.

Сюжет картины рассказывает о застрявшем в 1985 году во льдах корабле. В середине фильма на экране появляется календарь с фотографией певицы, но узнать ее на постере невозможно. «Как выяснилось, лицо поп-звезды подверглось цензуре — было заблюрено», — говорится в материале.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал идею отдать статус примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.

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