Американский сенатор почти сутки без перерыва критиковал политику Трампа

Сенатор Букер более 23 часов выступал в Сенате США с критикой политики Трампа

Американский сенатор-демократ Кори Букер почти сутки без перерыва критиковал в Сенате политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

55-летний конгрессмен вышел на трибуну в понедельник вечером (по местному времени), заявив, что останется там, пока он «физически в состоянии». Его речь продолжалась всю ночь.

Отмечается, что все это время Букер провел на ногах, ему помогали коллеги-демократы, которые задавали вопросы, чтобы сенатор мог перевести дух, не перерывая выступления.

«Это ненормальные времена для нашей страны. Угрозы американскому народу и американской демократии серьезны и неотложны, и мы все должны делать больше, чтобы противостоять им», — с таких слов политик начал свою речь.

В ходе выступления Букер коснулся вопросов сокращения администрацией Трампа расходов, ее попытки упразднить министерство образования и делание обойти судебную систему, а также выдворение мигрантов из США.

Речь Букера близка к рекорду 1957 года, когда сентаор Стром Турмонд выступал в течение 24 часов и 18 минут, критикуя Закон о гражданских правах. Букер уже побил рекорд по продолжительности выступления действующего сенатора — 21 час и 19 минут, когда сенатор Тед Круз , республиканец из Техаса, оспаривал Закон о доступном медицинском обслуживании в 2013 году.

В начале марта демократ Эл Грин попытался прервать выступление американского президента Дональда Трампа перед Конгрессом США. Политик во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу. В итоге он был удален из зала.