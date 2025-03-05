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08:10, 5 марта 2025Мир

Конгрессмена выгнали из зала за попытку сорвать выступление Трампа

Конгрессмена Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эл Грин

Эл Грин. Фото: Win McNamee / Reuters

Демократ Эл Грин попытался прервать выступление американского президента Дональда Трампа перед Конгрессом США. Трансляция велась на сайте Палаты представителей США.

Грин во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу. В итоге он был удален из зала.

Демократы также мешали Трампу выступать, выкрикивая лозунги и размахивая табличками «Маск ворует» и «Ложь».

Ранее сообщалось, что Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, рассказал о бесполезных тратах при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. По его словам, власти Соединенных Штатов выделили 8 миллионов долларов на создание «мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)».

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