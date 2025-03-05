Конгрессмена выгнали из зала за попытку сорвать выступление Трампа

Конгрессмена Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа

Демократ Эл Грин попытался прервать выступление американского президента Дональда Трампа перед Конгрессом США. Трансляция велась на сайте Палаты представителей США.

Грин во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу. В итоге он был удален из зала.

Демократы также мешали Трампу выступать, выкрикивая лозунги и размахивая табличками «Маск ворует» и «Ложь».

Ранее сообщалось, что Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, рассказал о бесполезных тратах при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. По его словам, власти Соединенных Штатов выделили 8 миллионов долларов на создание «мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)».