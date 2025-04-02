Археологи раскрыли уникальный секрет древних мумий Хакасии

Археологи НГПУ выяснили, что сохранять древние мумии Хакасии помог опыт горняков

Ученые обнаружили, что жители Хакасии более 2000 лет назад применяли технологии горнорудного промысла при строительстве погребальных склепов. Этот метод позволял эффективно сохранять мумии, предотвращая их разложение, передает ТАСС со ссылкой на Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ).

Археологи Института археологии и этнографии СО РАН Евгений Богданов и Андрей Бородовский установили, что представители тесинской культуры обустраивали вентиляционные шахты в захоронениях. Этот прием, вероятно, был заимствован у древних горняков, для которых правильная циркуляция воздуха в шахтах имела жизненно важное значение.

Тесинская культура существовала в Хакасии на рубеже новой эры, в позднескифский и гуннский периоды. Ее характерной особенностью была мумификация усопших и их захоронение в многомогильных склепах. На черепа покойных накладывались гипсовые маски, расписанные вручную. Однако большинство таких сооружений не сохранилось — они были разрушены и разграблены еще в древности.

Недавно археологи обнаружили уникальный, хорошо сохранившийся могильник в левобережной долине реки Абакан. Это открытие имеет особую ценность для науки, так как позволяет глубже изучить погребальные обряды тесинцев.

В настоящее время исследователи создают детальную 3D-визуализацию найденного объекта. Виртуальный макет могильника станет частью экспозиции о древней Сибири в музее «Россия — моя история».

Ранее в Красноярске стартовали уникальные археологические исследования. Ученые нашли древние кости, орудия труда и культурный слой, возраст которого составляет около 30 тысяч лет. Эти находки были представлены одному из ведущих российских археологов — Анатолию Деревянко, который посетил раскопки на Афонтовой горе.