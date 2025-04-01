Археологи обнаружили в России древний культурный слой

Уникальные раскопки древнего культурного слоя начались в Красноярске

В Красноярске стартовали уникальные археологические исследования. Ученые нашли древние кости, орудия труда и культурный слой, возраст которого составляет около 30 тысяч лет. Эти находки были представлены одному из ведущих российских археологов — Анатолию Деревянко, который посетил раскопки на Афонтовой горе. О новых открытиях рассказал телеканал «Енисей».

Всю зиму красноярские специалисты вели работы на пятом участке Афонтовой горы. На глубине порядка шести метров обнаружен слой, относящийся к межледниковому периоду. «Считается, что 30 тысяч лет назад это период, межледниковый период. Климат был примерно такой же, как в современности», — отметил Михаил Мещерин, научный сотрудник геоархеологической лаборатории.

Судя по находкам, люди в этих местах активно охотились, добывая в пищу самых разных животных. Исследователи выявили многочисленные кости мамонтов, лошадей, бизонов, оленей, а также множество мелких костей кроликов. Среди артефактов особенно интересен древний инструмент — скобель для обработки шкур. «Сложно представить, что 30 тысяч лет назад на этом месте стоял такой же человек, как я, и работал вот таким инструментом», — отметил корреспондент Евгений Черных.

Основные орудия древнего человека были сделаны из камня: ученые обнаружили резцы, наковальни, скребки, а также древний отбойник, который сломался от длительного использования. «Да-да. Они били и он сломался», — подтвердил научный сотрудник Роман Никифоров.

На раскопки прибыл академик Анатолий Деревянко, отметивший высокий уровень работы красноярских археологов. «Красноярску очень повезло, это уникальное место с точки зрения изучения первобытного человека», — подчеркнул он. Исследования на этом участке продолжатся, и, возможно, новые находки войдут в мировые учебники истории.

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