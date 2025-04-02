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07:00, 2 апреля 2025Ценности

Белла Хадид в купальнике прокатилась на лошади

Супермодель Белла Хадид в раздельном купальнике прокатилась на лошади
Мария Винар

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном виде прокатилась на лошади. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда Frankies Bikinis.

28-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в раздельном купальнике красного цвета, состоящем из бюстгальтера с оборками и плавок с высокой посадкой. Кроме того, она позировала в кожаных сапогах, выполненных в ковбойском стиле, и с распущенными волосами. При этом ее образ дополнили макияж в стиле smoky eyes и массивные браслеты.

В марте сообщалось, что друг Беллы Хадид, модель и блогер Фай Хадра устроил ей скандал на вечеринке.

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