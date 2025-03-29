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13:37, 29 марта 2025Ценности

Друг Беллы Хадид устроил ей скандал на вечеринке

Друг модели Беллы Хадид манекенщик Фай Хадра оскорбил ее на вечеринке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Фай Хадра

Фай Хадра. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский манекенщик, блогер и певец палестинского происхождения Фай Хадра устроил скандал супермодели Белле Хадид на публике. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что давние друзья поссорились на вечеринке бренда Saint Laurent, прошедшей 11 марта в рамках Недели моды в Париже. По словам очевидцев, Хадид в течение мероприятия неоднократно просила Хадру оставить ее в покое. В свою очередь, мужчина отказался покидать девушку и вел себя по отношению к ней неподобающим образом. 33-летний инфлюэнсер ругал и оскорблял модель и агрессивно поднимал над ней руки.

Источники издания уточнили, что до побоев дело не дошло, но ситуация была напряженной. Так, несколько гостей пожаловались на поведение Хадры представителям марки.

На данный момент Хадид и Хадра никак не прокомментировали указанную ситуацию.

В январе внешность Беллы Хадид раскритиковали в сети словами «лицо "Оземпика"».

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