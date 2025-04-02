Боец описал артиллерийский обстрел в Курской области фразой «здесь остаюсь»

V1.ru: Боец Шаман получил смертельное ранение при обстреле в Курской области

Боец с позывным Шаман из Городищенского района Волгоградской области получил смертельное ранение при артиллерийском обстреле в Курской области. По признаниям сослуживцев, последней фразой россиянина стала «здесь остаюсь», об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Родная сестра пояснила, что до начала боевых действий на Украине мужчина работал программистом. Когда началась частичная мобилизация, он отправился в военкомат и выбил себе повестку.

Житель Волгоградской области на спецоперации стал водителем-механиком, позже его назначили замкомандира роты. Его перенаправили в Курскую область.

«Их группа вышла на задачу в Куриловке. Они пошли вперед. Их заметили, начался артиллерийский обстрел, они скрылись в подвалах. <...> Он был уже ранен. Его обнаружили», — поделилась родственница.

Женщина отметила, что за время СВО ее брат получил медали «За храбрость», «За отвагу» и «Защитника Курской области» из рук губернатора. С бойцом простились 1 апреля в городе Городище.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации с позывным Прайм сбил украинский дрон, метнув в него автомат.