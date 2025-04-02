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18:08, 2 апреля 2025Мир

Больше трети американцев посчитали избыточным объем помощи Украине

40 процентов американцев считают, что США оказывают слишком много помощи Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 40 процентов американцев считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком большую помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного юридическим факультетом университета Маркетта штата Висконсин.

«Среди всех опрошенных взрослых американцев 37 процентов считают, что США оказывают слишком много помощи Украине в ее конфликте с Россией, 33 процента — что США оказывают слишком мало помощи, и 29 процентов — что объемы помощи оптимальны», — говорится в комментариях к опросу.

При этом уровень поддержки помощи Киеву зависит от партийной принадлежности респондентов: 59 процентов республиканцев считают объемы помощь США Украине избыточными, в то время как лишь14 процентов демократов считают так же.

Ранее результаты опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris показали, что большинство американцев выступают за ведение Украиной переговоров по урегулированию конфликта вместо продолжения боевых действий.

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