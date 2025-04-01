Опрос Harvard: Большинство американцев хотят, чтобы Киев вел переговоры

Большинство американцев выразили мнение, что Украина должна вести переговоры по урегулированию конфликта вместо того, чтобы продолжать боевые действия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные среди зарегистрированных избирателей социологической службой Harvard CAPS-Harris.

Согласно полученным данным, 70 процентов американцев хотели бы, чтобы Украина вела переговоры «о заключении мира, а не продолжала войну против России». Кроме того, 56 процентов респондентов заявили, что президент США Дональд Трамп поступает правильно, участвуя в урегулировании конфликта.

Дополнительно сообщается, что опрос проводился в онлайн-формате с 26 по 27 марта и в нем приняли участие 2746 зарегистрированных избирателя.

28 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести прямые переговоры с Москвой, но не с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент России неоднократно отмечал, что Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса. Глава государства также обратил внимание на изданный Зеленским декрет о запрете ведения переговоров и задался вопросом, как можно их возобновить, если они запрещены на Украине.

