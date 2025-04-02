Дочь Моники Беллуччи расстегнула перед камерой надетую на голый торс шубу

Модель Дева Кассель снялась в откровенных нарядах для журнала Puss Puss. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя предстала перед камерой в кожаных брюках и надетой на голый торс шубе. При этом она расстегнула верхнюю одежду, продемонстрировав часть груди.

В то же время манекенщица примерила прозрачный белый комбинезон с шортами, который сочетала с черным бюстгальтером и желтыми трусами. Известно, что автором данных кадров стал портретный и фэшн-фотограф из Милана Марко Селла.

Ранее в апреле бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фото дочери Сони Киперман в купальнике в честь 24-летия.