Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:37, 2 апреля 2025Ценности

Дочь Моники Беллуччи расстегнула перед камерой надетую на голый торс шубу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cella_marco / @pusspussmag

Модель Дева Кассель снялась в откровенных нарядах для журнала Puss Puss. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя предстала перед камерой в кожаных брюках и надетой на голый торс шубе. При этом она расстегнула верхнюю одежду, продемонстрировав часть груди.

В то же время манекенщица примерила прозрачный белый комбинезон с шортами, который сочетала с черным бюстгальтером и желтыми трусами. Известно, что автором данных кадров стал портретный и фэшн-фотограф из Милана Марко Селла.

Ранее в апреле бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фото дочери Сони Киперман в купальнике в честь 24-летия.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    Глава РФС оценил шансы других футболистов побить рекорд Дзюбы по голам за сборную

    Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

    Россияне назвали самую частую причину расставания

    Правила въезда россиян в Таиланд изменятся в 2025 году

    Двух россиянок задержали за фиктивное трудоустройство более 230 мигрантов

    Зеленский рассказал о теме НАТО в соглашении о полезных ископаемых

    Раскрыты масштабы тестирования детей мигрантов на знание русского языка

    В России указали на лицемерие сторонников жесткой миграционной политики

    ФСБ вычислила готовившего вооруженное нападение на образовательное учреждение россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше