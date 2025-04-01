Вера Брежнева показала фото дочери в бикини в честь 24-летия

Певица Вера Брежнева показала дочь Соню Киперман в бикини в честь 24-летия

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фото дочери Сони Киперман в купальнике в честь 24-летия. Публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица поздравила наследницу, поделившись серией снимков. На одном из них девушка позировала на песчаном пляже в черном бикини. Комплект состоял из топа-бандо и трусов с завышенной талией в рубчик. Также модель надела жемчужные бусы и несколько браслетов и распустила волосы.

Соня Киперман — дочь певицы Веры Брежневой и тренера по дзюдо Виталия Войченко. Известно, что девушка носит фамилию отчима — предпринимателя Михаила Кипермана.

В январе на тот момент 42-летняя Вера Брежнева показала фигуру в боди.