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16:21, 2 апреля 2025Силовые структуры

Дочь топ-менеджера российского союза автостраховщиков отдала аферистам 11 миллионов рублей

Дочь топ-менеджера РСА Зоткина отдала аферистам сейф с 11 миллионами рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Дочь топ-менеджера РСА Зоткина отдала аферистам сейф с 11 миллионами рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, начальник отдела методологии РСА Алексей Зоткин получил сообщение с фотографией документов на его дачу. Затем ему позвонил неизвестный и представился участником «Российской диверсионной группы». Мужчина положил трубку, решив, что это мошенники. Через несколько часов ему прислали фото сейфа. После этого он быстро вернулся домой и обнаружил пропажу. Дома была 19-летняя дочь, которая разговаривала по телефону и, увидев отца, передала ему трубку.

На связи были те же люди, что общались с ним ранее и они пообещали вернуть сейф, если Зоткин совершит поджог. Мужчина отказался и спросил у дочери, что случилось. Девушка призналась, что ей сначала позвонили и сообщили о необходимости пройти дополнительные тесты по учебе, а затем что ее аккаунт на госпортале был взломан. После чего с ней связывались якобы сотрудники разных ведомств и убеждали в необходимости декларирования всех ценностей, находящихся дома, а сейф отдать на сканирование.

Поскольку у нее не было пароля и ключа от сейфа, она передала его девушке-курьеру. Внутри было десять миллионов рублей, десять тысяч долларов и две тысячи евро.

Ранее сообщалось, что суд признал законным арест обвиняемого в мошенничестве бывшего адвоката Пашаева.

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