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10:12, 2 апреля 2025Силовые структуры

Двух россиянок задержали за фиктивное трудоустройство более 230 мигрантов

В Иркутске задержали двух женщин за легализацию более 230 мигрантов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Иркутске задержали двух женщин за легализацию более 230 мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным ведомства, местная предпринимательница со своей знакомой за вознаграждение заключала фиктивные трудовые договора с иностранцами. После чего документы передавались в отделы миграции для оформления им правового статуса. Таким образом они обеспечили незаконное пребывание более 230 мигрантов.

Оперативники провели обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение. Одной фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а второй обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что бывший майор российской полиции получила срок за организацию незаконной миграции.

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