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10:19, 1 апреля 2025Силовые структуры

Экс-майор российской полиции получила срок за организацию незаконной миграции

В Екатеринбурге организовавшую незаконную миграцию экс-майора осудили на 4 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд приговорил бывшего майора полиции к четырем годам лишения свободы за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Как установил суд, осужденная занималась организацией незаконной миграции приезжих из Таджикистана. Свою вину экс-майор признала и заключила досудебное соглашение со следствием. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 2,5 года. Кроме того, суд лишил ее звания майора полиции.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Ранее сообщалось, что в Махачкале Советский районный суд приговорил подданного Иордании к 1,5 года лишения свободы условно за организацию нелегальной миграции.

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