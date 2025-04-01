Экс-майор российской полиции получила срок за организацию незаконной миграции

В Екатеринбурге организовавшую незаконную миграцию экс-майора осудили на 4 года

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд приговорил бывшего майора полиции к четырем годам лишения свободы за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Как установил суд, осужденная занималась организацией незаконной миграции приезжих из Таджикистана. Свою вину экс-майор признала и заключила досудебное соглашение со следствием. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 2,5 года. Кроме того, суд лишил ее звания майора полиции.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Ранее сообщалось, что в Махачкале Советский районный суд приговорил подданного Иордании к 1,5 года лишения свободы условно за организацию нелегальной миграции.