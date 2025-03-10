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19:16, 10 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе за транзит нелегальных мигрантов осудили иностранного подданного

В Махачкале сотрудника вуза осудили условно за организацию нелегальной миграции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Махачкале Советский районный суд приговорил подданного Иорданского Хашимитского Королевства к 1,5 года лишения свободы условно за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Дагестану.

По данным правоохранителей, фигурант работал в сговоре с сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений (вузов) республики. Вместе они организовали гражданам Сирийской Арабской Республики канал незаконного въезда в Россию. Они признаны виновными по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Свою вину мужчины признали и оказывали содействие следствию.

Как установил суд, сообщники оказывали платные услуги по оформлению однократной учебной визы и организовывали прием в Махачкале и размещение в общежитии вуза без надлежащим образом оформленных договоров на обучение. После этого иностранцы уезжали в Москву, откуда отправлялись в страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали подпольное агентство, которое на протяжении десяти лет нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии.

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