Экс-премьер Польши возмутился поведением посла Украины

Бывший премьер Польши Миллер назвал наглыми высказывания украинского посла

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал наглыми высказывания украинского посла в Варшаве Василия Боднара. Заявление прозвучало в эфире телеканала Polsat.

«То, что вытворяет пан посол, это наглость. Будь это высказыванием какого-то рядового политика, кого-то, кто не имеет значения, то можно было бы махнуть рукой. Похоже на то, что Польше не везет с украинскими послами», — заявил он.

Так Миллер прокомментировал заявление посла Боднара о том, что Польшу могут не допустить к восстановлению Украины, если та откажется направить в нее свои войска.

Бывший премьер также отметил, что «Польша оказала Украине огромную помощь, как деньгами, так и техникой, а тут приходит пан из Киева и говорит: "это все неважно"».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о планах 30 стран по поддержанию мира на Украине после урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что линию соприкосновения «будут поддерживать сами украинцы».