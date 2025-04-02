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10:04, 2 апреля 2025Мир

В Польше раскрыли планы 30 стран по обеспечению мира на Украине

Сикорский: Около 30 стран хотят поддерживать мир на Украине после урегулирования
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Juan Medina / Reuters

Порядка 30 государств хотят поддерживать мир на Украине после урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию El País.

«Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир [на Украине] после его установления», — отметил глава МИД.

При этом Сикорский подчеркнул, что эти государства намерены следить за соблюдением мирного соглашения с пониманием, что линию соприкосновения «будут поддерживать сами украинцы». По его словам, Евросоюз не сможет взять большую ответственность за «сдерживание» России, так как эта задача посильна лишь всему Североатлантическому альянсу. Сикорский добавил, что от США в этом случае понадобились бы разведданные, а также космические и воздушные ресурсы.

Ранее верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны сами решить, готовы ли они направить свои силы на Украину в качестве миротворцев.

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