Каллас высказалась об отправке миротворцев на Украину

Каллас: Страны ЕС должны сами решить, готовы ли направить на Украину свои силы

Страны Европейского союза (ЕС) должны сами решить, готовы ли они направить свои силы на Украину в качестве миротворцев. Об этом заявила верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью El Mundo.

«Все государства-члены, располагающие вооруженными силами, должны сами решить, готовы ли они направить свои силы для поддержания мира. Но чтобы сохранить мир, сначала нужно его установить, а этого до сих пор не произошло», — сказала дипломат.

По ее мнению, Россия сейчас не хочет мира, поэтому страны ЕС должны оказать давление на Москву, чтобы его достичь.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов прокомментировал идею отправки миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что европейцы глухи к предупреждениям о том, что идея введения на Украину военных для России категорически неприемлема.