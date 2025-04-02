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05:03, 2 апреля 2025Мир

Глава МАГАТЭ рассказал о планах посетить Россию до лета

Глава МАГАТЭ Гросси допустил, что в мае посетит Россию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что допускает возможность визита в Россию в мае 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

При этом никаких конкретных планов пока нет. «Мы думаем о мае, возможно», — заявил Гросси. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство постоянно контактирует с российской стороной.

Он напомнил, что не так давно уже находился в Москве с визитом, и добавил, что намерен вернуться в столицу России.

Ранее Гросси сообщил, что Запорожская атомная электростанция может частично возобновить работу через два-три месяца после начала перемирия. Он подчеркивал, что для вывода станции на полную мощность потребуется больше года.

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