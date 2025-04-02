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01:55, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Глава РФПИ в Вашингтоне встретится со спецпосланником Трампа

CNN: Глава РФПИ Дмитриев проведет переговоры со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) отправится в Вашингтон, где встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В материале указывается, что стороны будут обсуждать перспективы урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что визит Дмитриева станет первым с 2022 года визитом высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон.

«Правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США», — пишет CNN. В Госдепартаменте и Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Журналисты CNN обратились к представителю главы РФПИ, однако и он не стал давать никаких комментариев.

Ранее Дмитриев прокомментировал сообщение пользователя соцсети X о согласии президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, заявив, что на пути урегулирования украинского конфликта наблюдается хороший прогресс.

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