Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 2 апреля 2025Бывший СССР

В одной стране ЕС призвали Европу проснуться

В МИД Литвы призвали Европу проснуться и вкладываться в безопасность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Florian Gaertner / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Некоторым странам Европы необходимо проснуться и начать вкладываться в свою безопасность. Так глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал вложить деньги в оборонную промышленность в интервью «РБК-Украина».

По его словам, Европа могла «проснуться» после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. «Когда мы увидели состояние наших запасов, резервов и собственных военных возможностей, нам пришлось полагаться на лидерство США и ресурсы США потому, что у Европы их просто нет», — заявил Кястутис.

Он отметил, что Литва из-за этого начала увеличивать свои расходы на оборону. Но не все в Европе так делают, считает глава МИД Литвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). «Есть новые системы от Литвы — шесть. Очень вам благодарен», — рассказал политик.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    Одноклубник Дзюбы рассказал о просьбе тренера сборной Боливии привезти футболку форварда

    Юноша расправился с родителями и десять дней жил в том же доме

    Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии с новой силой

    Известный телеведущий рассказал о трудностях жизни с неизлечимым расстройством

    Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини

    Россиянин описал девушек в Англии фразой «разгуливают в мини без верхней одежды»

    Россиянка не смогла пережить смерти мужа на СВО и оставила дочерей 5 и 8 лет сиротами

    Google представит ИИ для детей

    Обвиняемому в мошенничестве адвокату из Чечни отказали в просьбе уйти на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше