В одной стране ЕС призвали Европу проснуться

В МИД Литвы призвали Европу проснуться и вкладываться в безопасность

Некоторым странам Европы необходимо проснуться и начать вкладываться в свою безопасность. Так глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал вложить деньги в оборонную промышленность в интервью «РБК-Украина».

По его словам, Европа могла «проснуться» после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. «Когда мы увидели состояние наших запасов, резервов и собственных военных возможностей, нам пришлось полагаться на лидерство США и ресурсы США потому, что у Европы их просто нет», — заявил Кястутис.

Он отметил, что Литва из-за этого начала увеличивать свои расходы на оборону. Но не все в Европе так делают, считает глава МИД Литвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). «Есть новые системы от Литвы — шесть. Очень вам благодарен», — рассказал политик.