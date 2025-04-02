Госдума приняла решение по законопроекту об отмене ЕГЭ

Госдума отклонила проект закона об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.
Группа депутатов от нескольких фракций внесла законопроект летом 2024 года. В нем предлагалось отказаться от ЕГЭ в пользу экзаменов в традиционной форме.
В ходе рассмотрения документ не нашел поддержки ни в правительстве, ни в профильном комитете Госдумы, отмечает агентство.
Дискуссия об отмене ЕГЭ ведется в России не первый год. В феврале 2025-го свою позицию по вопросу озвучил Рособрнадзор. В ведомстве заявили, что от формата единого госэкзамена могут отказаться лишь о том случае, если ЕГЭ перестанет совершенствоваться.
Вместе с тем периодически поступают предложения и об изменении процедуры проведения ЕГЭ. Так, ранее в Госдуме попросили увеличить время на сдачу экзамена. Авторы инициативы депутаты Владислав Даванков и Сардана Авксентьева сослались на жалобы родителей выпускников.