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15:01, 2 апреля 2025Россия

Госдума приняла решение по законопроекту об отмене ЕГЭ

Госдума отклонила проект закона об отмене ЕГЭ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Госдума отклонила проект закона об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

Группа депутатов от нескольких фракций внесла законопроект летом 2024 года. В нем предлагалось отказаться от ЕГЭ в пользу экзаменов в традиционной форме.

В ходе рассмотрения документ не нашел поддержки ни в правительстве, ни в профильном комитете Госдумы, отмечает агентство.

Дискуссия об отмене ЕГЭ ведется в России не первый год. В феврале 2025-го свою позицию по вопросу озвучил Рособрнадзор. В ведомстве заявили, что от формата единого госэкзамена могут отказаться лишь о том случае, если ЕГЭ перестанет совершенствоваться.

Вместе с тем периодически поступают предложения и об изменении процедуры проведения ЕГЭ. Так, ранее в Госдуме попросили увеличить время на сдачу экзамена. Авторы инициативы депутаты Владислав Даванков и Сардана Авксентьева сослались на жалобы родителей выпускников.

ЖЗЛ
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