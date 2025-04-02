Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 2 апреля 2025Экономика

Известная блогер и ведущая похвасталась ремонтом

Алена Блин похвасталась новым ремонтом
Алена Жигалова

Алена Жигалова. Кадр: @alenablin

Автор популярной You-Tube передачи «Алена, блин» (Алена Жигалова) похвасталась ремонтом в квартире. Процесс она показала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня продолжается эпопея с ремонтом», — рассказала она, добавив, что к майским праздникам в квартиру, вероятно, можно будет въехать. На видео показано, что в доме высокие потолки, в квартире окна во всю стену и есть большая терраса, также есть второй этаж: там блогер показала комнату, где будут расположены двуспальная кровать, телевизор и место для хранения.

Ранее стало известно, что блогер и предприниматель Оксана Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) решили перестроить трехэтажный особняк, купленный ими в 2018 году за 200 миллионов рублей. Она рассказала, что планирует заменить на участке в поселке Шато-Соверен на Новой Риге фасады, а также отстроить новую часть дома, беседки, навесы, сделать подсветку, а также обустроить «огород» на третьем этаже особняка.

    Обсудить
    Последние новости

    США расширили санкции против России

    В Госдуме объяснили призыв главы ВОЗ готовиться к новой пандемии

    Москвич под видом инвестирования в криптовалюту обманул россиян на 126 миллионов рублей

    «VK Музыка» обновилась

    Известная блогер и ведущая похвасталась ремонтом

    Генсек НАТО призвал страны альянса противостоять России в Арктике

    В офисе Зеленского ответили на вопрос о выборах

    Леонардо Ди Каприо вышел в свет с новой внешностью

    В США раскрыли план Трампа на Россию и Китай

    Российские подростки толпой избили пенсионера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше