Известная блогер и ведущая похвасталась ремонтом

Алена Блин похвасталась новым ремонтом

Автор популярной You-Tube передачи «Алена, блин» (Алена Жигалова) похвасталась ремонтом в квартире. Процесс она показала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня продолжается эпопея с ремонтом», — рассказала она, добавив, что к майским праздникам в квартиру, вероятно, можно будет въехать. На видео показано, что в доме высокие потолки, в квартире окна во всю стену и есть большая терраса, также есть второй этаж: там блогер показала комнату, где будут расположены двуспальная кровать, телевизор и место для хранения.

Ранее стало известно, что блогер и предприниматель Оксана Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) решили перестроить трехэтажный особняк, купленный ими в 2018 году за 200 миллионов рублей. Она рассказала, что планирует заменить на участке в поселке Шато-Соверен на Новой Риге фасады, а также отстроить новую часть дома, беседки, навесы, сделать подсветку, а также обустроить «огород» на третьем этаже особняка.