Кремль прокомментировал возможный визит российской делегации в Вашингтон

Песков заявил, что визит российской делегации в Вашингтон возможен

Визит российской делегации во главе с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитриев рассказал о существующем сопротивлении диалогу между Москвой и Вашингтоном.