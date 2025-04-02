Глава РФПИ заявил о сопротивлении диалогу между США и Россией

Глава РФПИ Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу между США и Россией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил о сопротивлении диалогу между Москвой и США, что обусловлено укоренившимися интересами и прежними нарративами.

Таким образом политик отреагировал на сообщение CNN о том, что он якобы отправится в Вашингтон, где встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по Украине Стивом Уиткоффом.

«Вероятно, — прокомментировал Дмитриев. — Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?»

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и США готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле.

