Курьерам в России захотели запретить ездить по тротуарам

«Известия»: Этой весной курьерам в России могут запретить ездить по тротуарам

В России захотели запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам. Ввести ограничения могут уже весной 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на источник в шеринговой компании.

В правительстве готовы приравнять этот транспорт к мопедам и обязать использующих его людей передвигаться по правой стороне проезжей части. Кроме того, рассматривается возможность получать права на управление такими средствами. Проект соответствующих поправок в правила дорожного движения должен появиться до 3 апреля.

Запрет на езду на электровелосипедах по тротуарам коснется всех, просто чаще всего этим транспортом пользуются именно курьеры, чтобы быстрее доставлять заказы. Однако нередко им приходится обгонять пешеходов и становиться участниками ДТП — это вызывает массовое недовольство граждан. Поэтому власти решили ввести ограничения.

При этом мера никак не повлияет на доступность электровелосипедов для курьеров и на стоимость доставки, заверил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Ранее в России захотели запретить ездить по тротуарам на электросамокатах. Помимо этого, власти могут обязать всех использующих средства индивидуальной мобильности носить шлем и поднять минимальный возраст управления с 14 до 16 лет.