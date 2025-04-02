Ле Пен назвала президентские выборы 2027 года последними в ее карьере

Ле Пен заявила, что выборы во Франции в 2027 году станут для нее последними

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года станут для нее последними, если ей разрешат участвовать, но она не станет главой Франции. Об этом политик заявила в интервью Le Parisien.

«Я думаю, что в политике никогда не следует говорить "никогда". Но да, я думаю, что они будут последними. Если только меня не изберут», — сказала политик.

Уточняется, что Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты Франции — в 2012, 2017 и 2022 годах.

Ранее Ле Пен намеревалась обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции для обжалования приговора. Она пообещала, что воспользуется всеми возможными средствами правовой защиты.